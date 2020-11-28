ДТП с семьей священника: украинцев разгневало поведение водителей, которые не пропускали скорую

Украинцев возмутило поведение водителей, которые не пропускали автомобиль скорой помощи на место ДПТ в Ривненской области. В результате столкновения легковушки с грузовиком погибли жена и сын священника.

Пользователи соцсетей в гневе написали, что за это следует вводить огромные штрафы и даже тюремное заключение.

В полиции заявили, что за подобное нарушение предусмотрена административная ответственность – штраф в размере 510 гривен.

Такое наказание украинцы сочли смехотворным. Также в сети предлагают увеличить штрафы в разы, а некоторые выступают за то, чтобы водителей, которые не пропускают скорые, садили в тюрьму или хотя бы лишали прав:

"Я думаю заберут пару тройку прав или выставят сумашедший штраф, то тогда все будут пропускать";

"В Европе, видимо, были почти все. Пусть бы хоть кто-то из водителей не уступил дорогу скорой ... штраф не 510 грн, а совсем другой";

"Позор водителям! Нельзя их назвать людьми";

"Нужно приказывал этих горе водителей – не пропустил скорую помощь: посадить на 15 лет и еще ​​штраф хороший выписать";

"Почему полиция не следит и не наказывает водителей, которые не пропускают скорые? Недопустимо закрывать на это глаза".

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября автомобиль ВАЗ выезжал на перекресток и столкнулся с фурой.

За рулем находилась 30-летняя Мария Ясковец, учительница младших классов местной школы и жена священника. Она и младший сын Герман погибли. Также пострадали еще двое сыновей –Севастьян и Марк.

Позднее выяснилось, что водители не пропускали скорую помощь, которая спешила на место ДТП.