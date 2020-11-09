ДТП на переходе в Харькове: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
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  • Врачи уже прооперировали 50-летнюю женщину

  • Она получила в результате ДТП травму головы

  • У 9-летнего мальчика медики диагностировали многочисленные переломы

Врачи рассказали о состоянии пострадавших, сбитых на переходе в центре Харькова

Одна из пострадавших, сбитых автомобилем Volkswagen на "островке безопасности" посреди трассы в центре Харькова, находится в коме в тяжелом состоянии.

Как сообщает ТСН, врачи уже прооперировали 50-летнюю женщину, она получила в результате ДТП травму головы.

У пострадавшего 9-летнего мальчика медики диагностировали многочисленные переломы, угрозы его жизни нет.

В понедельник суд должен избрать меру пресечения виновнику ДТП, 22-летнему иностранному студенту. Прокуратура будет добиваться для водителя ареста без права на залог.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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