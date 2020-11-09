ДТП на переходе в Харькове: врачи рассказали о состоянии пострадавших
Врачи уже прооперировали 50-летнюю женщину
Она получила в результате ДТП травму головы
У 9-летнего мальчика медики диагностировали многочисленные переломы
Одна из пострадавших, сбитых автомобилем Volkswagen на "островке безопасности" посреди трассы в центре Харькова, находится в коме в тяжелом состоянии.
Как сообщает ТСН, врачи уже прооперировали 50-летнюю женщину, она получила в результате ДТП травму головы.
У пострадавшего 9-летнего мальчика медики диагностировали многочисленные переломы, угрозы его жизни нет.
В понедельник суд должен избрать меру пресечения виновнику ДТП, 22-летнему иностранному студенту. Прокуратура будет добиваться для водителя ареста без права на залог.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Харькове автомобиль сбил четырех людей, которые стояли на островке безопасности посреди пешеходного перехода.
Позже появилась информация, что водитель, по словам очевидцев, после совершения ДТП вел себя неадекватно.
По информации заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, виновником ДТП оказался гражданин Йемена Хенди Али.
В 2016 году он получил временное право на проживание в Украине на основании того, что был зачислен на учебу в Харьковский национальный университет воздушных сил имени Кожедуба.
"Несколько месяцев назад этот иностранный "студент" напал на девушку и избил ее. Ему было предъявлено подозрение по статье "хулиганство". Суд его отпустил под залог в 105 тысяч гривен", – рассказал Геращенко.