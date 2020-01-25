Смертельное ДТП с Hummer на Леси Украинки: мама погибшей девочки молится за водителя-убийцу

Мама погибшей полтора года назад под колесами Hummer девочки из Подмосковья попросила суд смягчить водителю Кириллу Островскому меру пресечения. Она молится за виновного и считает, что авария произошла по неосторожности.

Сам водитель-убийца все это время находился в СИЗО, а в суде ждут свидетелей резонансной аварии на бульваре Леси Украинки.

Подробнее о том, почему затягивается дело, читайте в материале OBOZREVATEL.

Ждут свидетелей в суде

Виновник смертельной аварии на бул. Леси Украинки Кирилл Островский полтора года находится в Лукьяновском СИЗО. 24 июля 2018 года он был за рулем Hummer, который проехал на красный сигнал светофора и на пешеходном переходе сбил 10-летнюю Настю Артемову из подмосковной Коломны, которая с мамой приехала на мероприятия церкви "Возрождение". Девочка от травм скончалась в карете скорой помощи, а Островский пытался скрыться с места ДТП, но его задержали другие водители.

Кирилл Островский во время задержания

Кирилл Островский ДТП Киев

Прокуратура Киева еще в сентябре 2018 года завершила расследование и передала дело в Печерский суд. Островский обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) и ч.2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к смерти потерпевшего). Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Адвокат гое-водителя Николай Голодняк говорит, что дело затягивается из-за неявки свидетелей. "Пока не допросят всех свидетелей, которые утверждают, что мой подзащитный хотел скрыться с места ДТП, суд, вероятно, не закончится. Приходил один свидетель. Но он начал путаться в показаниях, он не мог назвать цвет машины. Суд предупредил его о даче ложных показаний, тогда он сказал, что больше ничего говорить не будет", – сказал OBOZREVATEL адвокат.

Кирилл Островский в суде НВ

Кроме того, по словам Голодняка, до сих пор не проведена экспертиза, которая должна ответить на вопрос: имел ли Островский техническую возможность остановить машину.

Попросила сурово не наказывать

Как рассказал адвокат, мама погибшей Насти, Светлана Артемова, на суды не приезжает. Однако Островский возместил все затраты на перевозку тела девочки на родину и похороны.

После аварии маме девочки, Светлане, стало плохо Скрин видео

"Относительно этого дела мама свою позицию изложила письменно у нотариуса в России. Я получил от нее официальное письмо, которое озвучил на суде. Если кратко, то в нем мама девочки сообщает, что убытки возмещены. Она считает, что авария произошла по неосторожности, дети выбежали на переход уже на мигающий зеленый сигнал светофора. И попросила сурово не наказывать водителя", – сказал Голодняк.

Кроме того Светлана Артемова обратилась к суду с просьбой смягчить Островскому меру пресечения. У мамы есть адвокат, который приходит на суды.

По словам адвоката Островского, Светлана пообещала молиться, в том числе и за Кирилла. "Мать девочки является верующей, ходит в церковь. И последнее ее заявление было таким – она будет молиться и за Кирилла в том числе. Она приезжала в Киев в церковь "Возрождение", она их прихожанка. Кроме того, она еще ходит и в православную церковь, видит в этом моральное спасение", – говорит Голодняк.

"Что касается отца девочки, то они находятся в разводе. Он несколько раз лечился от зависимости. Поэтому интересы ребенка представляет его мама", – добавляет он.

А вот информацию некоторых СМИ о том, что Островский якобы в Лукьяновском СИЗО стал "смотрящим", защитник комментировать отказался: "Я не буду комментировать какие-то уголовные термины".

Мама девочки отказалась от претензий

Сама мама погибшей девочки Светлана на связь с журналистами не выходит. Она удалила свою страничку в соцсети. Однако недавно появилась ее новая страничка. Светлана выглядит похорошевшей, судя по фото, она отдыхает на курорте.

Страничка Светланы Артемовой, которая исчезла из соцсети

Новая страничка Светланы в соцсети

Мы связывались с отцом Насти, Дмитрием Артемовым. Он ответил, что у него действительно была дочь, которая погибла. Однако его бывшая супруга подробностей ему не рассказала.

Пост отца погибшей девочки

Незадолго до гибели Насти на странице Дмитрия опубликовал пост на своей страничке: "Я люблю свою дочь", – написал он.

Недавно Печерский суд Киева вновь продлил срок пребывания Кирилла Островского под стражей – до 2 марта 2020 года включительно.

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