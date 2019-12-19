Компания ДТЭК ВИЭ, которая управляет активами ДТЭК в сфере возобновляемой энергетики, получила "Эко-Оскар" за свой вклад в будущее страны в размере 1 ГВт зеленых мощностей.

Отличие получил Филипп Лекебуш, генеральный директор ДТЭК ВИЭ, говорится в сообщении на официальном Facebook-странице компании.

"Наш 1 ГВт зеленой энергии позволяет спасти атмосферу от 2,6 млн тонн СО2 в год – это эквивалент выбросов 1,3 млн автомобилей", – отметили в ДТЭК.

ДТЭК ВИЭ получил "Эко-Оскар" за "зеленые мощности"

Как сообщалось, ДТЭК ВИЭ в течение 2019 построил 4 объекта зеленой энергетики – Приморскую ВЭС, Орловскую ВЭС, Никопольскую СЭС, а также Покровскую СЭС.

ДТЭК ВИЭ получил "Эко-Оскар" за "зеленые мощности"

ДТЭК ВИЭ получил "Эко-Оскар" за "зеленые мощности"

ДТЭК ВИЭ получил "Эко-Оскар" за "зеленые мощности"

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