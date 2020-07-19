ДТЭК и Фонд Рината Ахметова передали 38 аппаратов ИВЛ региональным больницам

Энергетическая компания ДТЭК совместно с Фондом Рината Ахметова в рамках проекту "Борьба с COVID-19 в Украине" передали 38 аппаратов ИВЛ государственным больницам Львовщины, Ивано-Франковщины и Луганщины. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что с момента вспышки пандемии ДТЭК и Фонд Рината Ахметова системно оказывают помощь медицинским учреждениям. Еще в апреле медики этих областей получили более 80 тыс. экспресс-тестов для диагностики коронавируса и защиту для медиков. Всего для Украины Фонд приобрел и уже передал в регионы 320 тысяч таких тестов.

"Аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова среди самых современных в мире, но самое главное – они просты в использовании и в значительной мере исключают человеческий фактор. Благодаря этому, закуплены аппараты ИВЛ могут быть использованы сразу же после инсталляции, практически в любом уголке Украины, что очень важно в условиях эпидемии, когда спасать жизни нужно здесь и сейчас, - рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда. - С помощью интеллектуального режима аппарат анализирует состояние пациента и выбирает оптимальный уровень подачи кислорода. Ко многим больницам по всей Украине ИВЛ такого класса попадают впервые. По сути, это вклад Фонда и ДТЭК в модернизацию украинской системы здравоохранения".

Сообщается, что Фонд Рината Ахметова направил 300 млн грн на обеспечение украинских больниц необходимым оборудованием и защитой в борьбе с коронавируса. Потребности областей в оборудовании определили представители ДТЭК совместно с областными штабами противодействия коронавирусу.

"В областях, где работают предприятия ДТЭК, переданные нами аппараты ИВЛ уже помогают спасать жизни тем, кто получил осложнения от COVID-19. Мы искренне благодарим медиков за упорный труд каждый день ради спасения жизни граждан. ДТЭК взял на себя обязательства поддерживать развитие этих регионов и будет всячески способствовать скорейшему преодолению эпидемии", – отметила Татьяна Оверин, директор по региональной политике ДТЭК Энерго.

"Когда в конце марта медики столкнулись с коронавирусной инфекцией, благодаря Фонду и ДТЭК, мы поняли, что не одни. Фонд и бизнес подставили очень мощное спасательное плечо нам, медикам. С первых дней мы почувствовали, что есть поддержка. Мы получили экспресс-тесты, что помогло на первых этапах верифицировать подозрение на вирусную инфекцию. Позже получили защитные костюмы. и аппараты ИВЛ сегодня очень своевременным и ценным вкладом. Такое оборудование поможет пациентам не только с ковид, но и всем больным легочными патологиями. всем, кто нуждается в неотложной помощи ", - рассказал Тарас Василик, директор городской клинической больницы № 1 Ивано-Франковского городского совета.