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''Друзья для всех'': Беларусь выступила против единой церкви в Украине

7.6тЧитать материал на украинском

Белорусская православная церковь запретила своим прихожанам участвовать в служениях объединенной Православной церкви Украины.

Об этом "Радио Свобода" сообщил официальный представитель БПЦ Сергей Лепин. Он подчеркнул, что к созданию ПЦУ Белорусская православная церковь относиться так же, как и РПЦ.

"Как к определенным внешним событиям, которые не имеют отношения непосредственно к жизни канонической Православной церкви", — заявил Лепин.

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На вопрос о поддерживании контактов БПЦ с ПЦУ он ответил, что это возможно "только в общегражданской перспективе".

"Какие контакты? Обычные добрососедские контакты. Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но некоторые вопросы все же отдельно. Ни о каких канонические, литургические отношения речь не идет. Они даже невозможны с этой церковью", — сказал священник.

Сергей Лепин

Сергей Лепин

bobruin.by

Он назвал Православную церковь Украины раскольнической, из-за чего, по его словам, белорусские православные не могут воспринимать ее "как церковь-сестру".

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"Мы относимся к ним как к представителям, пожалуй, другой конфессии. Так же, как и к католикам, униатам или как к любым раскольникам", — сказал представитель БПЦ.

Также Лепин отметил, что БПЦ будет поддерживать канонические и литургические отношения только с Украинской православной церковью Московского патриархата.

Иллюстрация

Иллюстрация

pravoslavie.fm

Напомним, 15 декабря на Объединительном Соборе в Киеве была создана единая православная церковь в Украине и избран ее новый глава, 39-летний епископ Епифаний. Теперь Украина должна получить Томос от Вселенского патриархата.

Как сообщал OBOZREVATEL, Белорусская православная церковь уже выступала на стороне России. Так, Вселенский Патриархат 11 октября решил продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. В ответ РПЦ выступила против, и в качестве протеста 15 октября разорвала отношения с Константинополем. В тот же день россиян поддержала Белорусская православная церковь.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Беларусь
Теги
единая церковьцерковный конфликтУкраина
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Nevid Peter
Nevid Peter
Що з нього взять? В Білорусі як такої церкви немає. Це відділ російської сектанської спільноти. Православними церквами можуть називатися тільки ті, які мають Томос від Константинопольського патріархату, всі інші - це секти. Тому на їх бредні не звертайте уваги.
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Малахов Егор
Малахов Егор
Poroshenko Petro, .Кацапов рвет нипадецки....дрыстала раскалились и шипят как кобры..... моча подается под таким давлением что черепа кацапского плебса просто вскрываются как забродившая консервация....такого аврала у кацаповыпердков ещё не наблюдалось....бугагага....вот дрыщут мрази.....---без устали и перерыва...как обстрелы в АТО.....регулярно и из запрещенного оружия.....все один в один.... .....................Кто бы из кацапских троллей здесь не изливал мочу с калом...не изливал желчь зависти и гной подлости....Не рассказывал менторским тоном про любовь и взаимоотношения...про мышебратьев и крысосестер....Заявляю от лица всех Украинцев: ,,Разлуку,, с кацапами мы как то переживем с танцами да застольями...с плясками да празднествами....Но ! -- Но самое главное....шоб вы кацапы от нас были как можно дальше и ...шоб эта разлука стала на века веков...Нам без вас будет так харашо...как никогда ещё не было....Аминь !
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Nevid Peter, Независимым Церквям не нужна бумажка от турецкого гражданина. Скажи честно, ты слово "Томос" и как офигенно он нужен Украине от Порошенко только первый раз услышал. Теперь вы митрополия турецкого Патриарха и США.
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Poroshenko Petro, "Теперь вы митрополия турецкого Патриарха и США." А ты что хотел- чтобы вместе с тобой хлопали лбом об пол перед пуйлом и гундяем? Это "удовольствие" оставляем тебе - ползай, раб божий.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Команчо Горослав, Теперь ты будешь хлопать лбом в посольстве США на мармонов, так как больше вас ни кто не признал
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
Папа Римский тоже нах... послал окраинских турецкоподданых ! Шо скрываете???
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