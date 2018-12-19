''Друзья для всех'': Беларусь выступила против единой церкви в Украине

Белорусская православная церковь запретила своим прихожанам участвовать в служениях объединенной Православной церкви Украины.

Об этом "Радио Свобода" сообщил официальный представитель БПЦ Сергей Лепин. Он подчеркнул, что к созданию ПЦУ Белорусская православная церковь относиться так же, как и РПЦ.

"Как к определенным внешним событиям, которые не имеют отношения непосредственно к жизни канонической Православной церкви", — заявил Лепин.

На вопрос о поддерживании контактов БПЦ с ПЦУ он ответил, что это возможно "только в общегражданской перспективе".

"Какие контакты? Обычные добрососедские контакты. Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но некоторые вопросы все же отдельно. Ни о каких канонические, литургические отношения речь не идет. Они даже невозможны с этой церковью", — сказал священник.

Сергей Лепин bobruin.by

Он назвал Православную церковь Украины раскольнической, из-за чего, по его словам, белорусские православные не могут воспринимать ее "как церковь-сестру".

"Мы относимся к ним как к представителям, пожалуй, другой конфессии. Так же, как и к католикам, униатам или как к любым раскольникам", — сказал представитель БПЦ.

Также Лепин отметил, что БПЦ будет поддерживать канонические и литургические отношения только с Украинской православной церковью Московского патриархата.

Иллюстрация pravoslavie.fm

Напомним, 15 декабря на Объединительном Соборе в Киеве была создана единая православная церковь в Украине и избран ее новый глава, 39-летний епископ Епифаний. Теперь Украина должна получить Томос от Вселенского патриархата.

Как сообщал OBOZREVATEL, Белорусская православная церковь уже выступала на стороне России. Так, Вселенский Патриархат 11 октября решил продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. В ответ РПЦ выступила против, и в качестве протеста 15 октября разорвала отношения с Константинополем. В тот же день россиян поддержала Белорусская православная церковь.