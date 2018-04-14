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Сергій Притула
Сергій Притула
Телеведучий, актор, волонтерВсе статьи автора

Друзі, знову потрібна допомога!

1.4т

Друзі, 2 дні тому я попросив у вас трохи підсобити з коштами, бо треба було закрити питання по придбанню безпілотників і ремонту транспорту. Для повного щастя не вистачало 60 000 грн. За 2 доби ви перекинули мені 100 000грн. Таким чином вчора я:

1) Перерахував 1 021 800 грн на виробництво трьох БПЛА "Лелека" (2 у 3-ій полк і 1 у Азов).

2) Перерахував 23 478 грн на ремонт авто хлопців з 24-ї бригади.

Залишилося на рахунку 23 900грн + пара сотень доларів та євро. Фактично усі мої рахунки обнулились. А з тих запитів, які підпікають:

- 2 дрони для ССО (+/- 100 000 грн)

- Гвинтівка для ССО (+/- 100 000 грн)

- 4 військових планшети для 18 ОБРАА (2560$)

Решта запитів у листі очікування. Розгребемось із цими – візьмемось за наступні. Частину бюджету візьмуть на себе "вар*яти", але все не потягнемо. Тому знову проситиму вашої допомоги. Не вперше і, на жаль, не востаннє.

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Щиро дякую за розуміння і підтримку! Працюємо, панове!

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SWIFT CODE: PBANUA2X

Intermediary Bank Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

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Correspondent account acc № 400 8867004 01

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Место
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Источник
Источник:Facebook Сергія Притули
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