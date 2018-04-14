Друзі, 2 дні тому я попросив у вас трохи підсобити з коштами, бо треба було закрити питання по придбанню безпілотників і ремонту транспорту. Для повного щастя не вистачало 60 000 грн. За 2 доби ви перекинули мені 100 000грн. Таким чином вчора я:
1) Перерахував 1 021 800 грн на виробництво трьох БПЛА "Лелека" (2 у 3-ій полк і 1 у Азов).
2) Перерахував 23 478 грн на ремонт авто хлопців з 24-ї бригади.
Залишилося на рахунку 23 900грн + пара сотень доларів та євро. Фактично усі мої рахунки обнулились. А з тих запитів, які підпікають:
- 2 дрони для ССО (+/- 100 000 грн)
- Гвинтівка для ССО (+/- 100 000 грн)
- 4 військових планшети для 18 ОБРАА (2560$)
Решта запитів у листі очікування. Розгребемось із цими – візьмемось за наступні. Частину бюджету візьмуть на себе "вар*яти", але все не потягнемо. Тому знову проситиму вашої допомоги. Не вперше і, на жаль, не востаннє.
Щиро дякую за розуміння і підтримку! Працюємо, панове!
Рахунки активні. Репост вітається.
Гривні
ПриватБанк
Номер картки 5168 7420 6353 7207
Призначення платежу: поповнення картки 5168742063537207 (Притула Сергій Дмитрович).
№ рахунку 29244825509100
МФО 305299
ЄДРПОУ 14360570
Притула Сергій Дмитрович
ІПН 2975800618
USD
Beneficiary Prytula Serhiy
Account 5168742060489527
Bank of beneficiary PRIVATBANK DNEPROPETROVSK,UKRAINE
SWIFT CODE: PBANUA2X
Intermediary Bank JP MORGAN CHASE BANK NEW YOURK, USA
SWIFT CODE: CHASUS33
Correspondent account 0011000080
EUR
Beneficiary Prytula Serhiy
Account 5168742060489444
Bank of beneficiary PRIVATBANK DNEPROPETROVSK,UKRAINE
SWIFT CODE: PBANUA2X
Intermediary Bank Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany
SWIFT CODE: COBADEFF
Correspondent account acc № 400 8867004 01
IBAN - ua703052990005168742060489444
Читайте все новости по теме "Війна на Донбасі" на Обозревателе.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.