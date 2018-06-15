МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Марина Данилюк-Ярмолаєва
БлогерВсе статьи автора

Дружина має менше заробляти, мовчати і міняти підгузки

1.4тЧитать новость на украинском

Із задоволенням прочитала опитування Мінсоцполітики із Посольством Великої Британії в Україні, де 1500 локальних самців розказали, що гарна дружина має менше заробляти, мовчати і міняти підгузки і терпіти усе заради штампу.

Із задоволенням, бо за ними незаміжня. Або заміжня за ними не я.

У нас дуже хворе суспільство.

Якщо схрестити оце опитування із восьмиберезневим серед жінок, де бабьонки повідповідали, що образи і насилля, навіть зґвалтування у сім’ї це Ок - наші мужики достойні своїх самиць. А самиці вибирають подібних собі — і живуть так у садомазохізмі до психлікарні або гробу.

Навіть так, якби у опитуваннях не вказувалось, що це регіони України, можна було пропустити, що це глибока Саудівщина, а опитування проводилось серед тримачів гаремів і наложниць.

Оце наслідки виховання, де пари мама і бабуся ростять із кукусика реального мужика. Або молода жінка забиває на освіту і роботу, аби потім роками мити підлогу і підвіконня хрущівок у свого співмешканця/колишнього.

Новости
Мураєв вчергове відкрив свою пельку

Половина із півтори тисячі чоловіків висловили бажання контролювати увесь час, де перебуває їхня дружина або партнерка, а 32% опитаних розповіли, що мають знайомих, що вчиняли насильство щодо партнерки. А ще 10% вважають, що баришня має терпіти усе задля статусу стосунків.

Питання: на*уя оце життя в дискомфортному комфорті? На*уя оцей контроль і плин за течією: як живеться в домі з брєвном якимсь, так і житиму. Із нелюбимими. Оце тримання за мертві муміфіковані стосунки?

Нарешті я вивела формулу щастя проукраїнськи: гібрид банкомата і брутального захисника + гібрид німої домохозяюшки з німфоманкою. Але врешті живеш ти не борщем, квітами на підвіконні, випрасуваними трусами і мордобоєм із співмешканкою-прибиральницею, яку не кохаєш і живеш із примусу чи за звичкою. Чи за слабкістю духу почати все з нуля без неї.

Живеш емоціями — нема їх ти мертвий, хворий і нещасний.

Читайте все новости по теме "Семья" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Марина Данилюк-ЯрмолаєваМарина Данилюк-Ярмолаєва
Тема
Семья
Место
Украина
Объект
насилие в семье
Источник
Источник:Facebook Марини Данилюк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
3
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги