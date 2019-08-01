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Микола Мединський
Микола Мединський
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Друже, виконуй добре свій обов’язок! Захищай Україну!

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Один воїн в мене запитав, як мені ставитися до війни і боротьби, чи не осудить мене Христос. Людині-християнину, коли вона знаходиться перед важливим рішенням у своєму житті, рекомендую звернутися до Христа, якби Він вчинив на моєму місці і яку пораду дав би мені?

Так от відносно воїна, який захищає українську землю, хочу дати пораду: "Друже, заплющ очі, звернись до Христа і почуєш відповідь, котру Він дає словам святого Євангелія отому древньому воїнові-солдатові, з котрим спілкувався. Він звернувся до нього і сказав: "Виконуй добре свій обов’язок".

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Тому і український воїн, звернувшись до Христа, почує відповідь: "Друже, виконуй добре свій обов’язок". А який це обов’язок? Захищати добре свою землю. Тож нехай кожен український воїн пам’ятає – Христос на нашій стороні. Виконуйте добре свій обов’язок, захищайте українську землю, український народ і українські родини. Бо така воля Божа. Амінь!

Слава Україні!

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Автор
Микола Мединський Микола Мединський
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
армия война Донбасс
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