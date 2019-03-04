Пилила из-за денег? За что сын украинского писателя зверски убил жену и сына в Москве

Друзья жестоко убитой в Москве вместе с сыном Маши Матвеевой возмущены тем, что погибшую обвиняют в провоцировании мужа – мол, она пилила супруга из-за денег. По словам ее знакомых, Маша была светлым человеком. И все, кто с ней общался в последнее время, утверждают, что в семье царили любовь и понимание.

За что сын крымского писателя Александра Никитина, 34-летний Савва, зверски убил жену и сына – в материале OBOZREVATEL.

Рано утром 2 марта в Москве сын пророссийски настроенного крымского писателя Александра Никитина, 34-летний Савва, задушил свою супругу Марию Матвееву, а также жестоко убил 5-летнего сына Марка. На его теле нашли десятки колотых и резаных ран. Погибшей девушке было 29 лет. Друзья и однокурсники Маши в шоке от того, что случилось.

Савва и Маша ВКонтакте Маши Матвеевой

Маша с сыном ВКонтакте Маши Матвеевой

"Маша добрый, светлый, позитивный человек. Она никогда никого не обидит, очень хорошая мама. И ее сын, Марк, тоже красивый мальчик", – рассказала одна из знакомых девушки OBOZREVATEL.

Однокурсница погибшей сообщила нам, что Мария хотела стать журналистом. "Она училась в Московском финансово-юридическом институте на журналистике. Очень веселая, светлая девушка. И очень обязательная, выполняла все задания во время учебы, училась хорошо", – вспоминает подруга.

ВКонтатке Маши Матвеевой

ВКонтатке Маши Матвеевой

Семья несколько лет назад переехала в Москву и жила в квартире пожилой родственницы Марии. Девушка работала в Московском федеральном центре "Мои документы".

Друзья говорят, что заявления отца-писателя о том, что Маша могла спровоцировать Савву на убийство – глупости и бред.

Отец Саввы, писатель Александр Никитин ВКонтатке Александра Никитина

"Одни пишут, что могла спровоцировать, другие, что якобы она пилила мужа из-за денег (в последнее время Савва потерял работу охранника. – Ред.). Это все неправда и оскорбительно! Я пересмотрела всю нашу переписку за последние два года – ничего, что могло бы насторожить. Обычные будни обычной семьи. Музыка, рецепты, успехи Марка, мечты об отдыхе, планирование совместных уикендов, курьезные случаи из юности, природа, кино, ремонт в детской – все, о чем говорят и что обсуждают обычные люди. Никаких жалоб, недовольства и тревожных мыслей! Она была счастливой мамой и счастливой женой", – рассказала нам подруга Марии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Тела женщины и ребенка нашли в квартире в микрорайоне Медведково в Москве. С ними жестоко расправился Савва Никитин, глава семейства и сын крымского писателя Александра Никитина. Мужчина также пытался покончить жизнь самоубийством, но остался жив и сейчас находится в больнице.

Как стало известно из СМИ, один из четверых сыновей писателя страдает психическим расстройством, его опасаются жители поселка в Крыму. Возможно, приступ случился и у Саввы.

Хотя отец журналистам заявил, что его сына могла спровоцировать жена.

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