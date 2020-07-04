Мы обанкротились.

Нет продаж, нет оборота, нет прибыли, нет зарплат.

На улице окажется 140 человек.

Пережили два кризиса и две революции, но так и не смогли справиться с новыми вызовами.

Я даже немного удивлён, что мы ещё так долго продержались.

Вчера вечером.

Я сидел, анализировал, пытался понять, когда именно я допустил ту самую роковую ошибку, когда все пошло не туда и не так.

Главбухом взял куму.

Финдиром друга детства.

Директором производства соседа.

Начальником отдела продаж стала подруга жены.

Они по вертикали тоже взяли всех своих. Даже уборщицей пригласили маму сотрудника.

Где-то год назад.

Я почувствовал, что все идёт не туда. В компании творится откровенный бардак. Процветает воровство и постоянные недостачи.

Я тогда сосчитало до трёх, ударил по столу и принял два важных решения.:

1. Родного брата моего кума посадил брать деньги за назначения на должности в компании.

2. Дал команду главбуху отдавать долги только тем, кто готов за оплату давать нам откат 30%.

Думал это как-то поможет.

Если не компании, то хоть мне с кумом. Чего-то там даже подсобирали за год немного.

Вот...

Ну а сегодня мы таки закрываемся - шоковые меры не помогли.

Если честно.

Даже не понимаю как такое могло случиться.

Товара нет.

Долгов куча.

Партнеры не верят.

Кредитов набрали по уши.

Сотрудники, кого не позову - одни дебилы.

Постоянно в офисе происходит какое-то бл*дство и скандалы.

И н*х*й некого послать - все ж свои.

НЕТ. СОРРИ.

Не закрываемся мы.

И не обанкротились.

А в следующем месяце открываем сразу три новых магазина.

Потому что.

Нет у меня в компании братьев и сестёр.

Нет кумовей и друзей жены.

Нет одноклассников и однополчан.

Нет партнеров по теннису и по бане.

И друзей детства тоже нет.

У меня есть HR отдел, сайты трудоустройства и собеседования на каждую должность.

Есть открытые конкурсы.

Нет родственников, нет друзей и друзей друзей на должностях тоже нет.

Поэтому.

Мы в любой момент можем лучшего назначить, а худшего уволить.

Без сомнения и зазрения.

Нам есть с кого спросить.

Нам есть кому поручить.

Нам есть с кем в кризис войти и с кем из него победителями выйти.

Нам не страшно и не стыдно за тех, кто работает с нами рядом.

Задумайся.

Когда окружаешь себя друзьями, дебилами и ворами, то и спросить кроме себя очень скоро будет больше не с кого.