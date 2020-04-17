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17 апреля • обновлено в 21:38
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Зеленский обратился к украинцам из-за Пасхи

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Украина показывает лучшие результаты по сдерживанию распространения коронавируса по сравнению с другими странами Европы.

Однако, чтобы не было роста заболеваемости, на Пасху необходимо оставаться дома. Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил президент Украины Владимир Зеленский

"Жаловаться нельзя, и говорить, что мы лучшие в мире. Но мы очень вовремя отреагировали, ввели необходимые карантинные шаги, и сегодня у нас, по сравнению со многими странами Европы, пока, неплохая ситуация", – сказал президент.

В то же время Зеленский обращается к украинцам, чтобы не было роста эпидемии в Украине, на Пасху остаться дома.

Пасха в Украине

Пасха в Украине

"Пасха – очень важный праздник для всех украинцев, и для всего мира, но сейчас другая ситуация, в мире другой формат выживания. И поэтому мы должны быть быстрыми, технологическими и должны жить в этом формате. И с уважением к верующим хочу сказать, другого шага, как встречать эти праздники дома, нет", – добавил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, правоохранители не допустят провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб 19 апреля по всей Украине в условиях карантина.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Коронавирус
Персоны
Савик Шустер Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
карантин
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