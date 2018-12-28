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''Другого пути нет!'' Епифаний назвал главные задачи единой церкви

1.1тЧитать материал на украинском

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний назвал главные задачи, которые он намерен выполнить в новом статусе.

"Я призван объединить всех вокруг нашего киевского церковного престола", — заявил он в интервью ZIK.

Следующим шагом, по его словам, будет создание соответствующих руководящих органов.

"Предстоятель сам по себе — это глава. А для того, чтобы церковь была полноценной, нужны соответствующие органы — Священный синод, Архиерейский собор, Синодальное управления. После получения Томоса в течение месяца-двух-трех мы уже должны полностью сформировать это тело", — подчеркнул Епифаний.

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

Facebook, митрополит Епифаний

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"Третья задача — стать примером для тех, кто еще до конца, наверное, не осознал, не понял, тех наших собратьев, которые принадлежат к Русской православной церкви. Они должны понять, что другого пути нет, что в Украине мы должны строить единую церковь на основе любви, взаимопонимания и братской уважения", — заключил он.

Также митрополит Епифаний заявил, что статус предстоятеля для него очень ответственный.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.

OBOZREVATEL опубликовал самые значимые факты его биографии.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А кто это, Епифаний?
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Графский Степан
Графский Степан
39-ти летний пидор Епифашка))) поведет хохложопое быдло на дальнейшую утилизацию))
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