''Другого пути нет!'' Епифаний назвал главные задачи единой церкви

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний назвал главные задачи, которые он намерен выполнить в новом статусе.

"Я призван объединить всех вокруг нашего киевского церковного престола", — заявил он в интервью ZIK.

Следующим шагом, по его словам, будет создание соответствующих руководящих органов.

"Предстоятель сам по себе — это глава. А для того, чтобы церковь была полноценной, нужны соответствующие органы — Священный синод, Архиерейский собор, Синодальное управления. После получения Томоса в течение месяца-двух-трех мы уже должны полностью сформировать это тело", — подчеркнул Епифаний.

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"Третья задача — стать примером для тех, кто еще до конца, наверное, не осознал, не понял, тех наших собратьев, которые принадлежат к Русской православной церкви. Они должны понять, что другого пути нет, что в Украине мы должны строить единую церковь на основе любви, взаимопонимания и братской уважения", — заключил он.

Также митрополит Епифаний заявил, что статус предстоятеля для него очень ответственный.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.

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