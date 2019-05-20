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"Другая реальность": "Интер" влип в громкий скандал из-за инаугурации Зеленского

6.7тЧитать материал на украинском

В день инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, которая состоялась в понедельник, 20 мая, в утреннем выпуске новостей телеканал "Интер" не вспомнил о мероприятии.

Об этом на странице в Twitter сообщила аналитик Центра "Новая Европа" Дарья Гайдай, указав на другой, попавший в эфир контент телеканала.

"Думала, что украинские медиа больше не могут меня шокировать, а зря. "Интер" сегодня утром в выпусках новостей рассказывал о многих важных в общенациональном масштабе событиях, от сжигания шин до укуса мальчика змеей, кроме инаугурации президента. Ни слова", – написала аналитик.

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Инаугурация Владимира Зеленского

Инаугурация Владимира Зеленского

president.gov.ua

Она назвала случившееся не просто ангажированностью, а "созданием другой реальности".

"Конечно, украинские медиа давно привыкли игнорировать важные новости, если там есть политик, который с "чужого лагеря". "Интер", похоже, доказал эту политику до абсолюта", – возмутилась Гайдай.

Инаугурация Владимира Зеленского

Инаугурация Владимира Зеленского

Как писал OBOZREVATEL:

  • Зеленский стал шестым главой государства после провозглашения независимости Украины в 1991 году.

  • Во время первой речи глава государства объявил о роспуске Верховной Рады.

  • Во время инаугурации народному депутату от БПП Николаю Паламарчуку стало плохо. Его вывезли через боковой выход парламента и положили в карету скорой помощи.

  • Инаугурация Зеленского буквально взорвала соцсети, где украинцы активно делятся впечатлениями от вступления в должность нового лидера государства.

  • Все видеотрансляции инаугурации можно посмотреть тут, самые яркие фотографии собраны тут.

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Читайте все новости по теме "Скандал вокруг телеканала Интер" на OBOZREVATEL.

Тема
Скандал вокруг телеканала Интер
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
телеканал Интеринаугурацияполитика
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