Сегодня социальная история из зоны оккупации. Да еще какая! Дух захватывает.

С начала прошлой недели, впервые за пять лет, по всем воинским частям военнослужащим "народной милиции" ОРЛО выдают берцы.

Неожиданное начало, не правда ли? Дрожи Америка, плачь Европа, трепещи НАТО. Теперь обутые ордлыно-лугандонцы весь мир захватят.

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Вообще-то их, берцы, как и все обмундирование "народной милиции" (здесь имеется ввиду не внутренние части, а военнослужащие) ОРДЛО, должны были выдавать, как минимум, каждый год. Как норма — два раза в год, по сезону.

Ну, как бы "республика", как бы "самодостаточная", как бы у них своя "милиция" (армии в ОРДЛО нет, здесь никто не воюет, поэтому только народная милиция), и, понятное дело, такие вещи должны снабжаться и финансироваться.

Вот у нас в "хунто-укропии" сколько на эту тему скандалов. Сколько пристального внимания общественности к министерскому обеспечению ВСУ. И сколько волонтеров, поставляющих в армию все лучшее.

А в ОРДЛО скандалов нет. Нет обеспечения — нет скандалов. Хочешь служить воевать — иди, подпиши контракт, купи все на рынке и топай на передовую, защищать мир от фошиздов.

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В это же странное время самообеспечения народной милиции, каждые полгода у старовоеннослужащих "нм" ОРЛО спрашивали и записывали размеры, так же, как у новоприбывших военнослужащих (обязательное анкетирование при подписании контракта), однако на деле никто, ничего и никому не выдавал.

Не спорю, в это же время из России приходили гуманитарные грузы, в том числе, и с армейским обмундированием. Это правда. Привозили и много. Особенно первое время.

Когда я еще жила в Свердловске Луганской области, в 2014-м свердловское "народное ополчение", известное, как "первая казачья сотня РИМ", получила из РФ к зиме снаряжение, бушлаты-шинели, шапки-ушанки, кирзачи и прочие портянки с маркировкой "сделано в СССР", года были разные, фиксировали на коробках разные даты, были и 1971, 1987, 1968 года.

То есть с российского братского барского плеча "наваросам Донбасса" присылали то, что хранилось на армейских складах со времен СССР. Так же было и с оружием, патронами, гранатами и минами. Вот почему в ОРДЛО была такая смертность и травматизм среди "опочленцев", да и мэм "кривое дуло", как раз из этих районов.

Ну, наваросы и этому подарку с барского плеча радовались. Эти бытовые армейские неудобства компенсировались победами на фронте, оттеснением украинских войск и навалом российского военторга.

То есть, бытовые армейские неурядицы "народ Донбасса" морально компенсировал себе тем, что из РФ поступало много вооружения. Это давало надежды жителям ОРДЛО – "Россия нам помогает".

А потом, с поставками как отрезало. То есть то, что привозили, оседало только у предпринимателей ОРДЛО, а в военных частях "народной милиции" не раздавалось.

И ровенчане, и свердловчане, и краснодонцы, и краснолучане, ушедшие служить в "народную милицию", "народное ополчение лнр", все эти годы покупали все за свой счет на местных рынках. Тогда как их начальство, продавая армейское барахлишко, скупало недвижимость в мирных городах Украины.

На рынках ОРДЛО, с 2015-го года массово пооткрывались торговые точки, специализирующиеся на продаже военной амуниции. Раньше так на Донбассе торговали шахтной амуницией: коногонки, наколенники, робы, спасатели, зубцы, резцы. Сейчас приторговывают гранатами, берцами, кирзачами, тулупами.

Тут из Офиса Президента разгоняют миролюбивые тексты о бедных предпринимателях ОРДЛО, выживающих там в оккупации, которых нужно спасать и защищать, жалеть и помогать, да и тема "разведчик в натуре", тоже становится актуальной, поэтому подчеркну — местные предприниматели ОРДЛО, живущее и торгующие там, чтобы как-то выжить в условиях оккупации, фактически создав укроДРГ, продавали "в три шкуры" всю военную амуницию, которая приходила из РФ для "мирных" боевых подразделений народной милиции.

На рынках ОРДЛО военные из "народной милиции" все это время покупали все необходимое для службы на фронте: берцы, телогрейки, шапки, рукавицы, носки, портянки, лекарства, сухпайки.

Не только это. Все подразделения "народной милиции" ОРДЛО, именно те, состоящее из местных донбасских кизяков и "повстанцев", с зарплаты (это около 15 000 рублей) всегда сдают на ремонт техники. Военной техники. На буржуйки. На блиндажи.

Боже, это так феерично, что даже не знаю, как прокомментировать.

Пожалуй, напомню еще и тот странный факт, что в ОРДЛО нет волонтерских центров, которые бы вязали "защитникам" из "народного ополчения" или ихтамнетам носки, масксети, делали бы борщи-супы, лепили бы пельмешки-вареники. Нет! Понимаете? Защитники от фашистко-укропской угрозы есть, а волонтеров нет. То есть народ как-то не стремится там помогать своим защитникам-освободителям.

Лица, имеющее отношение к снабжению "народной милиции", попросту это все разворовывали и несли своим людям на рынок. Так здесь за это время выросли целые кланы, семьи предпринимателей, где один каптер снабжал работой и товаром три-четыре семьи.

Вот такие скрепные отношения в ОРДЛО между своими, строителями "республик", защитниками и освободителям.

Ну, да ладно. На фото те самые берцы от щедрого барского российского военпторга ордлынскому "попочлению". НАТО трепещи, кирзач идет!

Цитата из сепарского паблика (орфография и пунктуация сохранены): "Народ наш, привыкший к тому, что платить приходиться за все и на каждом углу, готов выложить деньги по первому требованию. Грозное "ТАК ПОЛОЖЕНО" — работает на все 100%. Этой совковой безропотностью всегда хотят воспользоваться "психологи душ человеческих", отцы-командиры ЛНР, извлекая доход даже из воздуха.

Только — только (17 ноября) личный состав получил зарплату, а уже встал вопрос о сборе средств на ремонт техники. Командиру 7 ОМСБр НМ ЛНР осуществлен доклад о состоянии боевой техники. На передовых позициях осталась только одна МТЛБ. Две единицы находятся в ремонте на территории РФ. Одна машина пребывает в нерабочем состоянии в г. Брянка.

Сегодня с утра, всем командирам отделений приказали собрать с подчиненных суммы, причем по спискам фамилий. Начштаб бригады полковник ДРАЧЕВ организовал сбор денежных средств со своих подчиненных явно для личных целей. Поборы он объяснил личному составу необходимостью трат на восстановление нерабочей техники. Вот только фокус в том, что она находится в рабочем состоянии! Более того, находится на боевом дежурстве! Великий КОППЕРФИЛД — младенец в сравнении с полковником "ДРАЧУНОМ".

Недовольство военнослужащих, в том числе и офицерского состава, этой формой рэкета было пресечено чисто по-военному – "НАДО!". А если кто не согласен – то… В общем все – как всегда. Коррупция, взятки, поборы с личного состава командиров ЛНР стали нормой и жизненным бытом в армии. Выбор без выбора, глухой угол, поскольку крышуется все и вся и ВЫХОДА из этого порочного круга попросту НЕТ"…

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