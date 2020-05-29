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29 мая • обновлено в 08:29
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Дрожал от температуры и раздирал тело: на Закарпатье чудом спасли брошенного ребенка

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Врачи на Закарпатье спасли жизнь маленькому сироте Марьяну, который был брошен матерью и страдал от тяжелой формы псориаза.

О нелегкой истории жизни мальчика рассказала на своей странице в Facebook руководитель благотворительного фонда "Я будущее Украины" Марта Левченко.

"Я узнала о Марьяне от женщины, которая вместе со своим ребенком лежала в том же отделении, что и он. Я нашла его в палате, закутанного в больничное одеяло, он весь дрожал от высокой температуры и раздирал свое тело из-за дикого зуда. Его привезли в больницу из интерната. Он рассказал мне историю своей жизни. Сколько всего выдержал этот ребенок!" – пишет женщина.

"Он рос у людей, где его маленького забывала мама, потому что уже тогда сильно выпивала, с детства привык к ощущению голода и побоям сожителей мамы. А после того, как он потерял сознание от голода прямо в кабинете головы села, куда пришел просить защиты, его отправили в интернат", – поделилась она трагическими подробностями детства маленького пациента.

По словам Левченко, на зимние праздники всех детей забирали из интерната домой, однако за Марьяном никто не приходил. Поэтому впоследствии его отдали в психиатрическую больницу. Там из-за буллинга местного антилидера у ребенка обострился псориаз. Из-за этого кожа начала слезать кусками, он просил о помощи, но ее не предоставляли.

По возвращении в интернат стало понятно, что состояние ребенка тяжелое, учиться, и даже ходить он уже не мог. Поэтому Марьяна госпитализировали в детскую дерматологию. Впрочем с января по март ребенку ежедневно становилось только хуже.⁣⁣ ⠀

Спасенный мальчик Марьян

Спасенный мальчик Марьян

Facebook Марты Левченко

Спасенный мальчик Марьян

Спасенный мальчик Марьян

Facebook Марты Левченко

Спасенный мальчик Марьян

Спасенный мальчик Марьян

Facebook Марты Левченко

"Сегодня Марьян сказал мне, что если бы я его тогда не нашла, он бы умер. Мы долго вместе вспоминали все, что пришлось пройти: наше путешествие в Ужгород к профессору Андрашко, его процедуры, наше чтение интереснейших книг и новый этап в жизни", – отметила благодетельница.

"Я счастлива, потому что удалось найти необходимые лекарства из-за границы, обеспечить все те тонны кремов и мазей, а главное – внимание, любовь, часы общения, и невероятные занятия с нашим психологом. За эти два месяца воплотились мечты ребенка, который даже не смел мечтать, а самое главное – ребенок ожил на наших глазах", – радуется она. ⠀

Левченко отметила, что уже 3 июня Марьяна выпишут, и он поедет не в приют, а к бабушке, о которой всегда мечтал.

"Я невероятно благодарна нашей команде спасения, профессору Андрашко, Роману Яремкевичу, Лилии Владимировне, которые бок о бок спасали ребенка, медицинскому персоналу, которые очень полюбили парня, каждому человеку, который помогал нам приобрести лекарства, одежду, продукты, а также желанный планшет! Это еще одно чудо, которое создало милосердие и внимание к ребенку, который никому не был нужен. Сегодня Марьян улыбается, и это дает надежду и веру в людей всем нам!⁣ " – подытожила женщина, призвав не быть равнодушными к детям в интернатах.⁣ ⠀

Спасенный мальчик Марьян

Спасенный мальчик Марьян

Facebook Марты Левченко

Спасенный мальчик Марьян

Спасенный мальчик Марьян

Facebook Марты Левченко

Как сообщал OBOZREVATEL, в России разгорелся скандал из-за того, что мать била и морила голодом двухлетнюю дочь. У ребенка обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, синяки и ссадины, а также анемию и белково-энергетическую недостаточность.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина
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