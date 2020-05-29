Дрожал от температуры и раздирал тело: на Закарпатье чудом спасли брошенного ребенка

Врачи на Закарпатье спасли жизнь маленькому сироте Марьяну, который был брошен матерью и страдал от тяжелой формы псориаза.

О нелегкой истории жизни мальчика рассказала на своей странице в Facebook руководитель благотворительного фонда "Я будущее Украины" Марта Левченко.

"Я узнала о Марьяне от женщины, которая вместе со своим ребенком лежала в том же отделении, что и он. Я нашла его в палате, закутанного в больничное одеяло, он весь дрожал от высокой температуры и раздирал свое тело из-за дикого зуда. Его привезли в больницу из интерната. Он рассказал мне историю своей жизни. Сколько всего выдержал этот ребенок!" – пишет женщина.

"Он рос у людей, где его маленького забывала мама, потому что уже тогда сильно выпивала, с детства привык к ощущению голода и побоям сожителей мамы. А после того, как он потерял сознание от голода прямо в кабинете головы села, куда пришел просить защиты, его отправили в интернат", – поделилась она трагическими подробностями детства маленького пациента.

По словам Левченко, на зимние праздники всех детей забирали из интерната домой, однако за Марьяном никто не приходил. Поэтому впоследствии его отдали в психиатрическую больницу. Там из-за буллинга местного антилидера у ребенка обострился псориаз. Из-за этого кожа начала слезать кусками, он просил о помощи, но ее не предоставляли.

По возвращении в интернат стало понятно, что состояние ребенка тяжелое, учиться, и даже ходить он уже не мог. Поэтому Марьяна госпитализировали в детскую дерматологию. Впрочем с января по март ребенку ежедневно становилось только хуже.⁣⁣ ⠀

Спасенный мальчик Марьян Facebook Марты Левченко

Спасенный мальчик Марьян Facebook Марты Левченко

Спасенный мальчик Марьян Facebook Марты Левченко

"Сегодня Марьян сказал мне, что если бы я его тогда не нашла, он бы умер. Мы долго вместе вспоминали все, что пришлось пройти: наше путешествие в Ужгород к профессору Андрашко, его процедуры, наше чтение интереснейших книг и новый этап в жизни", – отметила благодетельница.

"Я счастлива, потому что удалось найти необходимые лекарства из-за границы, обеспечить все те тонны кремов и мазей, а главное – внимание, любовь, часы общения, и невероятные занятия с нашим психологом. За эти два месяца воплотились мечты ребенка, который даже не смел мечтать, а самое главное – ребенок ожил на наших глазах", – радуется она. ⠀

Левченко отметила, что уже 3 июня Марьяна выпишут, и он поедет не в приют, а к бабушке, о которой всегда мечтал.

"Я невероятно благодарна нашей команде спасения, профессору Андрашко, Роману Яремкевичу, Лилии Владимировне, которые бок о бок спасали ребенка, медицинскому персоналу, которые очень полюбили парня, каждому человеку, который помогал нам приобрести лекарства, одежду, продукты, а также желанный планшет! Это еще одно чудо, которое создало милосердие и внимание к ребенку, который никому не был нужен. Сегодня Марьян улыбается, и это дает надежду и веру в людей всем нам!⁣ " – подытожила женщина, призвав не быть равнодушными к детям в интернатах.⁣ ⠀

Спасенный мальчик Марьян Facebook Марты Левченко

Спасенный мальчик Марьян Facebook Марты Левченко

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