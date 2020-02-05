"Радикально!" Дробович объяснил свое заявление о Бандере

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович объяснил, почему в одном из интервью назвал лидера ОУН-Б Степана Бандеру "сложным персонажем".

"Во-первых, если человек готов радикально отстаивать свои идеи – то есть, взять в руки оружие – очевидно, что это вызовет необходимость применять это оружие против разных людей", – отметил Дробович в эфире ObozTV.

"Во-вторых, освободительное движение за независимость Украины было разнородным. Там были разные отношения. У того же Бандеры с Мельником (что привело к расколу ОУН на две фракции. – Ред.). Были определенные ожидания от нацистов о провозглашении украинского государства, готовность солидаризироваться, если они действительно дадут эту независимость…. Все это сложно", – напомнил он.

Также, по его словам, тут затрагивается вопрос взаимоотношений украинцев с поляками.

"Все мы знаем, как представители ОУН относились к Польше, которая до 1939 года фактически дискриминировала украинское меньшинство… Очевидно, ОУНовцы четко и ясно боролись против такой дискриминационной позиции Польши. Очень часто – методами чрезвычайно радикальными", – добавил глава УИНП.

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Дробович посоветовал помнить не отдельные исторические факты, а картину в целом.

"Единственное, что нужно делать со "сложными персонажами" – это рассказывать о них. Всю правду как она есть. Все героические моменты, все подвиги, все замечания и вопросы. Короче, рассказывать, как оно было", – подчеркнул он.

Степан Бандера inforesist.org

Как писал OBOZREVATEL, Антон Дробович занял пост директора Института национальной памяти в декабре 2019 года, когда бывший глава УИНП Владимир Вятрович принял присягу народного депутата.

Вскоре после своего назначения Дробович заявил, что Институт нацпамяти должен сосредоточить свою работу на тех героях, которые объединяют Украину. В их числе он назвал полковника УНР Петра Болбочана, художника Казимира Малевича, футбольного тренера Валерия Лобановского.

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