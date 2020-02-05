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7 февраля • обновлено в 08:22
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"Радикально!" Дробович объяснил свое заявление о Бандере

16.6т
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Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович объяснил, почему в одном из интервью назвал лидера ОУН-Б Степана Бандеру "сложным персонажем".

"Во-первых, если человек готов радикально отстаивать свои идеи – то есть, взять в руки оружие – очевидно, что это вызовет необходимость применять это оружие против разных людей", – отметил Дробович в эфире ObozTV.

"Во-вторых, освободительное движение за независимость Украины было разнородным. Там были разные отношения. У того же Бандеры с Мельником (что привело к расколу ОУН на две фракции. – Ред.). Были определенные ожидания от нацистов о провозглашении украинского государства, готовность солидаризироваться, если они действительно дадут эту независимость…. Все это сложно", – напомнил он.

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Также, по его словам, тут затрагивается вопрос взаимоотношений украинцев с поляками.

"Все мы знаем, как представители ОУН относились к Польше, которая до 1939 года фактически дискриминировала украинское меньшинство… Очевидно, ОУНовцы четко и ясно боролись против такой дискриминационной позиции Польши. Очень часто – методами чрезвычайно радикальными", – добавил глава УИНП.

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Дробович посоветовал помнить не отдельные исторические факты, а картину в целом.

"Единственное, что нужно делать со "сложными персонажами" – это рассказывать о них. Всю правду как она есть. Все героические моменты, все подвиги, все замечания и вопросы. Короче, рассказывать, как оно было", – подчеркнул он.

Степан Бандера

Степан Бандера

inforesist.org

Как писал OBOZREVATEL, Антон Дробович занял пост директора Института национальной памяти в декабре 2019 года, когда бывший глава УИНП Владимир Вятрович принял присягу народного депутата.

Вскоре после своего назначения Дробович заявил, что Институт нацпамяти должен сосредоточить свою работу на тех героях, которые объединяют Украину. В их числе он назвал полковника УНР Петра Болбочана, художника Казимира Малевича, футбольного тренера Валерия Лобановского.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Антон Дробович Степан Бандера
Место
Украина
Теги
История Украины Институт национальной памяти
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Комментарии
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Журба Валентина
Журба Валентина
Тогда обо всех правду, в том числе - о национал-коммунистах, Щорсе, Скрыпнике, о белых добровольцах, поддержавших Скоропадского...
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Ш. Олег
Ш. Олег
Согласен с тем, что нужно "рассказывать, как оно было". А не молоть всякую чyшь, вроде этой (цитирую слова Дробовича на пресс-конференции 23.12.2019): "… Когда большинство [украинского] населения сидело спокойно на сoветских кухнях и не хотело ничего делать против Совeтcкого Сoюзa, а в это время в тюpьмах и подвалах paccтреливали людей за вoльнодумство, эти люди [Бaндepa и Шyxeвич] поднялись с opyжием". Если Дробович считает, что ВО ВРЕМЯ BOЙНЫ (а именно тогда "эти люди поднялись с opyжием") большинство советских украинцев СИДЕЛО НА КУХНЯХ, то самое время, на мой взгляд, переименовать Институт нaциональной памяти в Институт альтернативной истории, а самому Дробовичу ездить на гастроли с "95-м кварталом".
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Журба Валентина
Журба Валентина
Ш. Олег, с кухнями промахнулся лет на 20
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
XEPои Украины они такие!!!! Под стать свiдомо MAHДАйнутой мpaзоте!!!
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