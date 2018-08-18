"Драки, пробки, аварии": появились фото "бешеного" трафика на Крымском мосту

В сети появились новые фото безлюдного Крымского моста, на которые украинские пользователи сети отреагировали юмором и стебом над оккупантами.

На снимках видно, что, несмотря на весь ажиотаж в российских пропагандистских СМИ и курортный сезон, объект остается абсолютно пустынным и по нему передвигаются единичные транспортные средства. Доказательства этого опубликовали на странице "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.

"Август. Драки, пробки, аварии... Пик сезона — все хотят успеть и завидуют тем миллионам, что уже успели", — с сарказмом подписал фото автор поста.

Август

Драки ,пробки,аварии...

пик сезона-все хотят успеть и завидуют тем миллионам,что уже успели... pic.twitter.com/LBqkpmX7Hj — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 августа 2018 г.

Подписчики паблика поддержали его своими забавными комментариями и также не упустили возможность высмеять показуху Кремля вокруг незаконно сооруженного моста, а также осудить агрессию в адрес Украины.

"Его строили для военных целей", "Его строили для понтов, другие функции он выполнять не способен", "Мост — уже не актуально. Весь акцент — на купол Капитолия (намек на санкции США. — Ред.)", "Мольфар попросил силы природы, чтобы не спешили разваливать это дерьмо — пусть еще железнодорожную колею достроят", — пишут люди.

Пустынный Крымский мост Twitter RoksolanaToday&Крым

Пустынный Крымский мост Twitter RoksolanaToday&Крым

Пустынный Крымский мост Twitter RoksolanaToday&Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты вновь опаздывают с завершением работ по транспортной безопасности Крымского моста. Срок исполнения контракта Минтрансом РФ может быть продлен до декабря 2018 года. Предыдущий раз страна-агрессор переносила сроки сдачи работ с 30 апреля на 30 сентября.