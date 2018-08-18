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"Драки, пробки, аварии": появились фото "бешеного" трафика на Крымском мосту

12.1тЧитать новость на украинском

В сети появились новые фото безлюдного Крымского моста, на которые украинские пользователи сети отреагировали юмором и стебом над оккупантами.

На снимках видно, что, несмотря на весь ажиотаж в российских пропагандистских СМИ и курортный сезон, объект остается абсолютно пустынным и по нему передвигаются единичные транспортные средства. Доказательства этого опубликовали на странице "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.

"Август. Драки, пробки, аварии... Пик сезона — все хотят успеть и завидуют тем миллионам, что уже успели", — с сарказмом подписал фото автор поста.

Подписчики паблика поддержали его своими забавными комментариями и также не упустили возможность высмеять показуху Кремля вокруг незаконно сооруженного моста, а также осудить агрессию в адрес Украины.

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"Его строили для военных целей", "Его строили для понтов, другие функции он выполнять не способен", "Мост — уже не актуально. Весь акцент — на купол Капитолия (намек на санкции США. — Ред.)", "Мольфар попросил силы природы, чтобы не спешили разваливать это дерьмо — пусть еще железнодорожную колею достроят", — пишут люди.

Крымский мост

Пустынный Крымский мост

Twitter RoksolanaToday&Крым

Пустынный Крымский мост

Twitter RoksolanaToday&Крым

Пустынный Крымский мост

Twitter RoksolanaToday&Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты вновь опаздывают с завершением работ по транспортной безопасности Крымского моста. Срок исполнения контракта Минтрансом РФ может быть продлен до декабря 2018 года. Предыдущий раз страна-агрессор переносила сроки сдачи работ с 30 апреля на 30 сентября.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Крымский мост
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
надо быть полным дебилом что бы смотреть на эти фото адекватный человек зайдет на веб камеры крымского моста и посмотрит поток авто только упоротые могут верить
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Авдеевский Йона
Авдеевский Йона
Если на эту кацапскую хренотень пустить сразу 10 машин, -он нах... развалится. В этом секрет лаптекопытных.
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Цитата:"Доказательства этого опубликовали на странице "RoksolanaToday&Крым" в Twitter." Это не доказательства, а фейковые фото! Легко ведь проверить,включил веб-камеру и смотри : https://open.ivideon.com/embed/v2/?server=100-aIaocRyaFTTy5kVpnRNMou&camera=0&width=1920&height=1080&lang=ru&ap=&fs=&noibw= Я конечно понимаю почему Обозреватель и другие укроСМИ пытаются придать строительству моста негативный оттенок.Но поскольку негатива нет Обоз,как и другие укроСМИ ,попросту врёт! Обозники!Вспомните на когда намечался пуск автомобильной части моста!? На конец 2018 года.А запустили на полгода РАНЬШЕ!!! Хе-хе!
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