"Драки, пробки, аварии": появились фото "бешеного" трафика на Крымском мосту

В сети появились новые фото безлюдного Крымского моста, на которые украинские пользователи сети отреагировали юмором и стебом над оккупантами.
На снимках видно, что, несмотря на весь ажиотаж в российских пропагандистских СМИ и курортный сезон, объект остается абсолютно пустынным и по нему передвигаются единичные транспортные средства. Доказательства этого опубликовали на странице "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.
"Август. Драки, пробки, аварии... Пик сезона — все хотят успеть и завидуют тем миллионам, что уже успели", — с сарказмом подписал фото автор поста.
Август— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 августа 2018 г.
Драки ,пробки,аварии...
пик сезона-все хотят успеть и завидуют тем миллионам,что уже успели... pic.twitter.com/LBqkpmX7Hj
Подписчики паблика поддержали его своими забавными комментариями и также не упустили возможность высмеять показуху Кремля вокруг незаконно сооруженного моста, а также осудить агрессию в адрес Украины.
"Его строили для военных целей", "Его строили для понтов, другие функции он выполнять не способен", "Мост — уже не актуально. Весь акцент — на купол Капитолия (намек на санкции США. — Ред.)", "Мольфар попросил силы природы, чтобы не спешили разваливать это дерьмо — пусть еще железнодорожную колею достроят", — пишут люди.
Пустынный Крымский мост
Twitter RoksolanaToday&Крым
Пустынный Крымский мост
Twitter RoksolanaToday&Крым
Пустынный Крымский мост
Twitter RoksolanaToday&Крым
Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты вновь опаздывают с завершением работ по транспортной безопасности Крымского моста. Срок исполнения контракта Минтрансом РФ может быть продлен до декабря 2018 года. Предыдущий раз страна-агрессор переносила сроки сдачи работ с 30 апреля на 30 сентября.
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