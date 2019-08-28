Потасовка на День Независимости: сестра спортсмена озвучила новую версию

Родная сестра спортсмена, которого в соцсетях обвинили в том, что он "сторонник русского мира", рассказала OBOZREVATEL свою версию случившегося.

Как выяснилось, их семья в Киев из Донецка переехала больше пяти лет назад. Они не ходили на референдум против Украины и свой выбор сделали сознательно.

В столице эта семья начала новую жизнь буквально с нуля. А парень, которого в соцсетях сейчас обзывают пророссийским активистом, на самом деле, заслуженный чемпион Украины, сейчас тренирует детей.

Напомним, 24 августа в столице возле Арки дружбы народов произошел конфликт между активистами, которые развернули там плакаты с надписью "Смерть России" и спортсменами, которые по их мнению на них напали.

Начало конфликта, женщины и молодые люди яростно защищают свой плакат Youtube

"На самом деле мой брат заслуженный чемпион Украины по боксу. В тот день возле Арки дружбы народов Федерация молодежи и спорта проводила спортивные мероприятия, там соревновались дети, мой брат тренер. Это место было на законных основаниях арендовано на тот день", - рассказывает Лиза.

Спортсмен пришел тогда, когда активисты стали нападать на его коллегу Facebook Вадима Балановского

В какой-то момент возле места, где проходили соревнования, появились люди с плакатами "Смерть России". "Я не знаю, они собирали какие-то средства вроде для кого-то. Но брат и другие тренеры подошли к ним и спокойно попросили уйти, потому что тут идут мероприятия, тут дети. Они не конфликтовали. Но люди не захотели уходить, напротив они стали провоцировать, достали видео камеры и начали все снимать", - говорит Лиза.

По словам девушки, среди тех активистов была женщина, помощник одного из бывших народных депутатов, она все снимала на камеру. Но само видео, которое сейчас распространяют в соцсетях, смонтировано.

Плакат, из-за которого разгорелся конфликт Youtube

"Она все сняла, но смонтировала видео так, что мой брат там выглядит отрицательно, его просто облили грязью ни за что. К тому же , все это сейчас распространяют в Сети. На самом деле наша семья из Донецка выехала 29 мая 2014 года, когда мы не пошли на этот референдум против Украины. Мы приехали в Киев и живем тут уже больше пяти лет. Кроме меня и брата у нас еще есть две младшие сестры. И мне, и родителям, нам очень обидно, что так поступили с братом, его незаслуженно обливают грязью. Когда его называют пророссийским активистом, это просто очень больно бьет в лицо. Сейчас ему поступают даже угрозы", - рассказывает Лиза.

Спортсменов окружила толпа Youtube

Кстати, в день Независимости Украины Лиза у себя на страничке даже написала пост. "Я помню тот день, когда моя семья сделала выбор. Этот день привел к вынужденному побегу и жизни с нуля. Не смотря ни на что, став старше, мой выбор остается неизменным. Я люблю мою страну, мою Украину", - отметила девушка.

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