Под завалами могут быть люди: подробности трагедии в Дрогобыче

Под завалами рухнувшего дома в Дрогобыче еще могут оставаться пять-шесть человек.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс службе Дрогобычского городского совета. "По данным спасателей под завалами еще могут оставаться пять – шесть человек, среди них есть и ребенок. Сейчас достоверно не известно были ли они ночью дома или нет, поэтому спасатели продолжают поиски", – говорит руководитель пресс-службы Зиновий Квасний.

От подъезда ничего не осталось Нацполиция

Спасатели обещают, что не уйдут отсюда, пока последний человек не будет найден. Они работают с ночи, делали небольшой перерыв, когда возникла угроза обвала. Могла упасть крыша, поэтому ее пришлось укреплять. Также во время работ обвалилась стена.

Это здание хрущевской постройки, возведено в 1960 году. Ранее тут находилось общежитие, а затем квартиры. Всего квартир в этом подъезде семь, на первом этаже располагались офисные помещения.

"Спасатели уже обследовали другие подъезды и выяснили что угрозы обвала нет. Поэтому скоро они вместе с людьми зайдут туда, чтобы жильцы могли взять свои вещи. Из всего дома только шесть семей согласились на отселение. Двум семьям, где есть инвалиды и пожилые люди, уже нашли жилье. Это гостиницы. Остальным пока подыскивают", – говорит Квасний.

Под завалами еще могут быть люди Нацполиция

Местные жители оказывают помощь в сборе средств для пострадавших жильцов этого дома. Подключились и бизнесмены.

В мэрии говорят, что ЖЭК отрицает, что жильцы обращались к ним с жалобами на трещину в доме. "Однако если где-то будут найдены официальные обращения жильцов, то полиция проведет проверку", – говорит Квасний.

Спасатели продолжают поиски людей Нацполиция

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, первоначально причиной разрушения целого подъезда в четырехэтажном доме называли взрыв газа. Однако позже выяснилось, что никакого взрыва не было. Также местные жители сообщили, что жильцы этого дома жаловались в ЖЭК на трещину в стене. Но коммунальщики сказали им делать ремонт своими силами.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram