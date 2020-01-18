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18 января • обновлено в 16:54
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Дождливое и холодное: синоптик расстроил прогнозом на лето-2020 в Украине

1.1т
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В 2020 году украинцев ждет лютая зима, прохладное лето и осень с морозами.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, весна придет в Украину позже обычного, а май будет по-настоящему летним, передает "РБК-Украина".

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Лето наступит не по календарю, а в августе. Осень будет ранней, а бабье лето наступит в октябре. Правда, успокоил синоптик, июнь и июль компенсируют дефицит осадков. В первые месяцы лета Украину ожидают частые дожди, которые также принесут в страну легкую прохладу.

Прогноз погоды

Прогноз погоды

РИА Новости

"Осень будет холодная и сырая: уже сентябрь, в отличие от предыдущих годов, окажется по-настоящему осенним, дождливым. В конце октября возможны заморозки, а во второй половине ноября – морозы. Но в начале октября после небольших дождей ждем 10 дней не жаркой, но сухой и приятной погоды. Декабрь – холодный, с дождями и снегом, но морозы небольшие", – рассказал Леонид Горбань.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине январь и февраль 2020 будут не слишком холодными. В то же время людей ждут температурные качели.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Тег
погода
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это все вилами по воде писано))))))они и на три дня не угадывают частота тут на лето они нацелились))))))))))))))))))
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