Дожди в воскресенье накроют половину Украины. Карта

Юрий Сергиенко Общество 08:25, 11.10.2020 Обновлено: 11:28, 11.10.2020

Погода в Украине в воскресенье, 11 октября, будет частично дождливой. Небольшие осадки накроют примерно половину страну.

Утром в западных областях местами туман, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Небольшие дожди ожидаются на юге и востоке. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха утром будет колебаться от 7 до 13 градусов, днем +14...+20. На юге – до 23 тепла.

В Киеве в воскресенье без осадков, утром 10-12 градусов, днем от 17 до 19 тепла.

Также с 11 по 13 октября в восточных областях и в большинстве районов Сумщины и Одесщины удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды в Украине на 11 октября.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, во второй половине следующей недели, 15-16 октября, температура воздуха в Украине начнет снижаться.

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