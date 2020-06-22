Во вторник, 23 июня, над Западной Украиной пройдет циклон, поэтому дожди только усилятся.

Периодичные сильные ливни распространятся до Винницкой и Житомирской областей, предупредила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

На Киевщине также ожидаются осадки. При грозах возможны шквалы, град и даже локальные смерчи.

Дожди в Украине только усилятся: синоптик предупредила о надвигающемся циклоне Fаcebook Натальи Диденко

"Больше солнца и сухой погоды предполагается на юге Украины, в Кропивницком с районами, на Черкасщине, в Луганской и Донецкой областях. Температура воздуха ночью +15...+22, днем ​​градусы разбегутся: на западе +19...+24, на востоке +28...+33, на севере, в центре и на юге +24...+29", – отметила Диденко.

В Киеве вторник будет с дождями и грозами. Вечером в отдельных районах возможны сильные ливни, шквалы, град. Температура воздуха немного понизится до +26...+27 градусов. Еще ощутимее посвежеет в среду – до +24.

Дожди в Украине только усилятся: синоптик предупредила о надвигающемся циклоне Fаcebook Натальи Диденко

"Во второй половине недели жара вернется, а со следующей недели, с 29-30 июня, снова предполагается понижение температуры воздуха", – добавила синоптик.

Дожди в Украине только усилятся: синоптик предупредила о надвигающемся циклоне

Ранее OBOZREVATEL писал, что директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этим летом в Украине.