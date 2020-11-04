Дожди в четверг частично переместятся на север Украины. Карта погоды

Юрий Сергиенко Общество 21:14, 4.11.2020 Обновлено: 22:11, 4.11.2020

Погода в Украине в четверг, 5 ноября, будет в целом сухой и солнечной, однако в некоторых областях пойдут дожди.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, ночью и утром местами ожидаются туманы.

Дожди прогнозируются на западе и севере страны, на остальной территории без существенных осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 7 тепла; днем – +6...+11, на юге до +15.

В Киеве в четверг ожидаются дожди, ночью – +4...+6 градуса, днем – от 8 до 10 тепла.

Прогноз погоды в Украине на 5 ноября.
Укргидрометцентр

Напомним, что 4 ноября дожди прогнозировали только на западе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6, 7 и 8 ноября антициклон полностью вытеснит осадки из Украины.

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