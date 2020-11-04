Дожди в четверг частично переместятся на север Украины. Карта погоды

Погода в Украине в четверг, 5 ноября, будет в целом сухой и солнечной, однако в некоторых областях пойдут дожди.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, ночью и утром местами ожидаются туманы.

Дожди прогнозируются на западе и севере страны, на остальной территории без существенных осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 7 тепла; днем +6+11, на юге до +15.

В Киеве в четверг ожидаются доджи, ночью +4+6 градуса, днем от 8 до 10 тепла.

Напомним, что 4 ноября дожди прогнозировали только на западе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6, 7 и 8 ноября антициклон полностью вытеснит осадки из Украины.