Дожди в четверг частично переместятся на север Украины. Карта погоды

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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  • Утром и ночью местами может формироваться туман

  • Максимальная температура воздуха не будет превышать 15 градусов, а минимальная +1

Дожди 5 ноября пойдут на западе и севере Украины

Погода в Украине в четверг, 5 ноября, будет в целом сухой и солнечной, однако в некоторых областях пойдут дожди.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, ночью и утром местами ожидаются туманы.

Дожди прогнозируются на западе и севере страны, на остальной территории без существенных осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 7 тепла; днем +6+11, на юге до +15.

В Киеве в четверг ожидаются доджи, ночью +4+6 градуса, днем от 8 до 10 тепла.

Прогноз погоды в Украине на 5 ноября.

Напомним, что 4 ноября дожди прогнозировали только на западе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6, 7 и 8 ноября антициклон полностью вытеснит осадки из Украины.

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