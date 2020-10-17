Дожди уйдут, но будет холодно: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В воскресенье, 18 октября, в Украине ожидается сухая погода. При этом температура воздуха в западных и северных областях будет низкой, +8 +12 градусов, на остальной территории Украины днем – от +13 до +20 градусов.

Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, циклон, который принес с собой дожди, уже покинул нашу страну.

"Воскресенье практически повсюду будет без осадков, разве что иногда задержатся какие-то локальные очаги на Западе, Севере и в Центре", – уточнила синоптик.

По ее данным, в западных и северных областях Украины, а также в Винницкой области будет холодно – от +8 до +12 градусов. На остальной территории Украины днем ожидается +13 +17, в южных областях – от +15 до +20 градусов.

В Киеве 18 октября ожидается холодная погода, температура воздуха днем составит около +9 градусов. Осадки маловероятны.

"Можно немного проветриться перед ближайшими рабочими днями, которые обещают быть холодными. Немного потеплеет во второй половине следующей недели", – спрогнозировала Диденко.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.