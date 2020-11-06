Дожди уйдут, начнутся заморозки: появился прогноз погоды в Украине на пятницу

Погода в Украине в пятницу, 6 ноября, будет сухой и облачной с прояснениями.

По данным Украинского гидрометцентра, ветер в стране ожидается северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 6 тепла, днем +5+10. На Закарпатье и в южных областях до 12 градусов.

При этом в Карпатах ночью прогнозируются заморозки до -2, днем от 2 до 7 тепла.

В Киеве в пятницу сухо, ночью от 3 до 5 тепла, днем +7+9.

Как сообщал OBOZREVATEL, начиная со среды, 11 ноября, в Украину придут первые настоящие морозы.