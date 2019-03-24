Дожди со снегом: синоптики заявили о резком ухудшении погоды в Украине

В Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. Помимо похолодания страну накроют дожди.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, в воскресенье, 24 марта, осадки вероятны лишь в трех областях: Закарпатской, Житомирской и Черниговской.

В западных областях и на юге ожидается от +8 до +13 градусов, а в центре, севере и на востоке от +6 до +10.

В понедельник, 25 марта, дожди накроют западные и центральные области, а также Одесскую и Николаевскую.

Однако уже во вторник, 26 марта, дожди ожидаются во всех регионах, а на западе и севере возможен снег. Температура опустится до +4 +8 градусов, немного теплее будет лишь на юге, до +10.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют, что настоящая весенняя, теплая и солнечная погода в Украине ожидается лишь ближе к середине апреля.

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