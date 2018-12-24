Дожди со снегом: синоптики уточнили потепление в Украине

В Украине 24-25 декабря будет сохраняться облачная погода с небольшим снегом.

На западе и юге страны ожидаются дожди. Так, 24 декабря в западных областях, 25 декабря в восточной части умеренные осадки, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

Погода в Украине Апостроф

Температура ночью и днем 24 мая в западных, южных и восточных областях от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории 25 декабря по всей Украине 1-6° мороза (ночью 25 декабря на севере Левобережья 4-9° мороза).

Как сообщал OBOZREVATEL, предновогодняя неделя принесет украинцам переменчивую погоду со снегом и дождем, резкими перепадами температуры, атмосферного давления и влажности.

Напомним, в Европе в предновогоднюю неделю будет тепло и влажно. В частности, в Италии и Испании – до +13 градусов, осадков не ожидается. На 7-8 января облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Только в Испании температура упадет до +5...+8 градусов.