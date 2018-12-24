МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Дожди со снегом: синоптики уточнили потепление в Украине

1.3тЧитать материал на украинском

В Украине 24-25 декабря будет сохраняться облачная погода с небольшим снегом.

На западе и юге страны ожидаются дожди. Так, 24 декабря в западных областях, 25 декабря в восточной части умеренные осадки, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

Новости
Морозы уйдут! Синоптики резко изменили прогноз погоды в Украине

Погода в Украине

Погода в Украине

Апостроф

Температура ночью и днем 24 мая в западных, южных и восточных областях от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории 25 декабря по всей Украине 1-6° мороза (ночью 25 декабря на севере Левобережья 4-9° мороза).

Дожди со снегом: синоптики уточнили потепление в Украине
Дожди со снегом: синоптики уточнили потепление в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, предновогодняя неделя принесет украинцам переменчивую погоду со снегом и дождем, резкими перепадами температуры, атмосферного давления и влажности.

Напомним, в Европе в предновогоднюю неделю будет тепло и влажно. В частности, в Италии и Испании – до +13 градусов, осадков не ожидается. На 7-8 января облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Только в Испании температура упадет до +5...+8 градусов.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги