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Дожди со снегами: синоптики дали неутешительный прогноз по Украине

4.3тЧитать материал на украинском

В Украине в среду, 17 апреля, в поле пониженного атмосферного давления в большинстве областей удержится холодная, пасмурная и дождливая погода.

Временами дожди, на Прикарпатье местами значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом, лишь ночью в южной части без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем в восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем в Украине 8-13°, на Закарпатье до 17°.

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Дожди со снегами: синоптики дали неутешительный прогноз по Украине

"112 Украина"

В Киеве – периодически дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем около 10°.

Дожди со снегами: синоптики дали неутешительный прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что на территории Украины в среду, 17 апреля, ожидается холодная погода с осадками.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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