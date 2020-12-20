Дожди, снег и морозы: синоптик дала прогноз погоды в Украине на неделю

Погода в Украине в понедельник, 21 декабря, особо не измениться, однако уже с середины недели атмосферные фронты вытеснят восточный антициклон и принесут похолодание, дожди и снег.

Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что погодные условия усложнят движение на дорогах и скажутся на самочувствии людей.

Так, 21 декабря осадков по стране не ожидается, кроме юго-востока (Приазовье), где пойдет снег. Также в этих регионах возможна гололедица.

На протяжение дня температура воздуха будет колебаться от 1 мороза до 2 тепла. На востоке и в Запорожской области – до -3.

В Киеве в понедельник существенных осадков не будет, днем от 0 до 2 тела.

Какой будет погода в понедельник. Telegram Натальи Диденко

Похолодание синоптик прогнозирует со вторника. 23-25 декабря дожди и снег накроют Украину.

Температура воздуха 22-24 декабря на востоке ночью будет достигать 10-12 градусов мороза, однако в конце недели снова потеплеет.

"Такая веселая токотня фронтов, дождей, снега и градусов над Украиной может затруднять движение на дорогах и докучать нашим головам и сосудам", – предупредила Диденко.

Telegram Натальи Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики рассказали, какой будет погода 25 декабря – на католическое Рождество.