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18 апреля • обновлено в 00:30
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"Дожди смоют жилье": украинка, которая не успела эвакуироваться, рассказала о критической ситуации на Гоа

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Дизайнер из Львова Юлия Кобзарь полетела в Индию в начале марта и до сих пор не может вернуться домой к ребенку из-за карантина.

Последней точкой путешествия девушки был пляж Палолем в штате Гоа, рассказала она изданию ZAXID.NET.

"Здесь два дня все было хорошо, а потом ввели карантин. Когда нас предупредили о закрытии границы, мы физически не смогли успеть добраться до Дели, чтобы купить билет и сесть на самолет. Когда 26 марта было возможность вылететь эвакуационным рейсом из Дели, то снова же добраться туда было невозможно ", – рассказала львовянка.

Сейчас карантин в южной части штата, где находится Юлия, ослабляют, однако они все равно не могут передвигаться на дальние расстояния. Как рассказывает украинка в небольшом селе, к цивилизации с аптеками и магазинами надо ехать, но за передвижение штрафуют.

"В принципе в этом штате комфортно и мы живем в более-менее нормальных условиях, правда ведем несколько дикий образ жизни. Но мы уже здесь второй месяц и деньги заканчиваются. Неизвестно, когда мы вернемся домой, границы закрыты. У меня маленький ребенок дома и я не планировала так надолго отлучаться", – говорит она.

Юлия Кобзарь

Юлия Кобзарь

ZAXID.NET

В частности украинцы волнуются за сезон дождей, который начнется в Индии в июне. Жить в домиках на набережной, где преимущественно проживают туристы, станет невозможно.

"Есть люди, у которых уже совсем нет денег на эвакуацию. Но есть те, кто согласны оплатить вылет домой, потому что здесь уже в июне начнутся муссоны и наши домики просто смоет. Нам Украина никакой помощи не дает. О каком-то эвакуационном рейсе тоже ничего не говорят", – говорит Юлия Кобзарь.

Сейчас в штате Гоа находятся около 200 граждан Украины, которые не успели вернуться домой.

"Здесь есть аэропорт, и можно отправить сюда самолет для эвакуации. Мы готовы быть на самоизоляции, никуда не выходить, но хотим быть дома", – отметила Кобзарь.

Муж Юлии Сергей Кашеваров, который остался в Украине, сейчас занимается тем, чтобы помочь жене и другим Украинский вернуться домой.

"Просили несколько семей помощи, то я средства им закидывал на карточки. Знакомлю одних с другими, чтобы они имели возможность заполнить анкеты посольства, иногда приходится помогать и вместо них это делать. Не все имеют нормальный доступ к интернету, а МИД просит заполнять определенные бланки. Кстати, есть такая информация, что наш посол (Игорь Полиха, – Ред.) вернулся из Индии в Украину одним из самолетов, который доставлял гуманитарную помощь. В Индии его сейчас нет", – рассказал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые 10 апреля прилетели из ОАЭ и были размещены на обязательную обсервацию в санатории "Украина" в Ворзеле Киевской области, пожаловались на плохие условия проживания.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
карантин
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну чё убирать коммент? Поплакать вместе с этой горе-матерью, бросившей ребенка в разгар эпидемии и вообще ей организовать эвакуацию или денег туда выслать? Ещё начните публиковать номера банковских карт таких граждан.
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Гоша Злой
Гоша Злой
сидите там
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