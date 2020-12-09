Дожди с мокрым снегом и гололедица: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на четверг

В большинстве регионов Украины 10 декабря ожидается дождливая погода и мокрый снег.

Об это сказано в прогнозе Украинского гидрометцентра. Из-за осадков на фоне низкой температуры на дорогах возможна гололедица.

В западных областях страны днем ожидается дождь, а в ночное время мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем от +1 до +4 градусов, ночью – от -1 до -5 градусов.

На юге Украины также возможны осадки. Дневная температура будет колебаться в пределах +3…+7 градусов, ночная от -1 до +3 градусов. Ветер восточный, 7-12 м/с.

В восточных регионах осадков не будет, облачность переменная. Днем воздух прогреется от 0 до 6 градусов, ночная температура составит -3…-9 градусов.

На севере страны будет облачно, но без осадков. Термометры днем покажут -1…+1 градус, ночью существенно похолодает до -7…-9 градусов.

В центре Украины и в Киеве ночью осадков не ожидается, зато днем возможен мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем с порывами до 15-18 м/с. Температура днем около -1…+1 градус, ночью -4…-6 градусов.

Теплее всего будет в Крыму. Днем столбики термометров поднимутся до +9…+12 градусов, ночью не опустятся ниже 0 градусов.

Погода в Украине 10 декабря Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину с четверга, 10 декабря, придет потепление. Температура воздуха в течение дня будет колебаться около нуля, на западе ожидается +2 +6 градусов, на юге + 4 + 8, в Крыму – до +12 градусов.