Дожди с грозами "ударят" по Украине с новой силой. Прогноз на четверг

В четверг, 1 октября, всю Украину накроют дожди, а в западных, центральных и южных областях – с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В стране также продолжит снижаться температура, прохладнее всего будет на западе, от +14 до +17 градусов.

В центральных и северных областях столбик термометра поднимется немного выше, а на востоке и юге ожидается до 21 градуса тепла.

Прогноз погоды в Украине на четверг, 1 октября. Укргидрометцентр

При этом синоптик Наталья Диденко в Facebook заверила, что "восточная часть и Днепр с районами побудут без осадков, но с сильным ветром".

Однако, по ее словам, в течение недели влажная температура в Украине будет преобладать.

Диденко озвучила прогноз погоды на четверг, 1 октября.

Как писал OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.