Дожди с грозами "ударят" по Украине с новой силой. Прогноз на четверг
Температура продолжит снижаться: от +14 на западе до +21 на юге
Влажная погода будет преобладать в течение недели
В четверг, 1 октября, всю Украину накроют дожди, а в западных, центральных и южных областях – с грозами.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В стране также продолжит снижаться температура, прохладнее всего будет на западе, от +14 до +17 градусов.
В центральных и северных областях столбик термометра поднимется немного выше, а на востоке и юге ожидается до 21 градуса тепла.
При этом синоптик Наталья Диденко в Facebook заверила, что "восточная часть и Днепр с районами побудут без осадков, но с сильным ветром".
Однако, по ее словам, в течение недели влажная температура в Украине будет преобладать.
Как писал OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.