Дожди с грозами: синоптики рассказали, кому в Украине не повезет с погодой

В пятницу, 8 мая, в Украине ожидается солнечная погода, но местами пройдут дожди с грозами.

Средняя температура по стране будет в пределах +14+16 градусов, ночью +5+7. Ветер северно западный со скоростью 5-10 м/с, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Дожди ожидаются в восточных, центральных и частично южных областях Украины. По прогнозу синоптиков грозы с ливнями пройдут в Харьковской и Днепропетровской областях.

Прогноз погоды в Украине на 8 мая Укргидрометцентр

Максимальная температура сегодня ожидается в Одесской области, где столбик термометра покажет +17+19.

В Киеве 8 мая будет солнечно и без осадков. Температура днем +14+16, ночью похолодает до +4+6 градусов.

Прогноз погоды в Киеве на 8 мая Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Игорь Кибальчич сказал, что май в 2020 году не прогнозируется слишком жарким, наоборот средняя температура может быть даже немного ниже нормы.

При этом синоптик Леонид Горбань сообщил, что погода в мае на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.