Дожди с грозами: синоптики рассказали, кому в Украине не повезет с погодой

В пятницу, 8 мая, в Украине ожидается солнечная погода, но местами пройдут дожди с грозами.
Средняя температура по стране будет в пределах +14+16 градусов, ночью +5+7. Ветер северно западный со скоростью 5-10 м/с, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Дожди ожидаются в восточных, центральных и частично южных областях Украины. По прогнозу синоптиков грозы с ливнями пройдут в Харьковской и Днепропетровской областях.
Прогноз погоды в Украине на 8 мая
Укргидрометцентр
Максимальная температура сегодня ожидается в Одесской области, где столбик термометра покажет +17+19.
В Киеве 8 мая будет солнечно и без осадков. Температура днем +14+16, ночью похолодает до +4+6 градусов.
Прогноз погоды в Киеве на 8 мая
Укргидрометцентр
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Игорь Кибальчич сказал, что май в 2020 году не прогнозируется слишком жарким, наоборот средняя температура может быть даже немного ниже нормы.
При этом синоптик Леонид Горбань сообщил, что погода в мае на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.
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