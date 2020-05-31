Дожди с грозами: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Погода в Украине в воскресенье, 31 мая, продолжит быть прохладной и дождливой.

По всей территории страны пройдут дожди. При этом во всех регионах, кроме западных, ливни будут сопровождаться грозами, сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине

В западных областях температура днем прогнозируется в среднем +15+17 градусов, ночью +9+12. Дожди с грозами переместятся в центральные регионы Украины. Днем воздух прогреется до +16+18 градусов, ночью похолодает до +9+12.

Осадки не прекратятся и на востоке страны. Однако температура в регионе буде выше: днем +21+23 градусов, ночью +10+12.

Погода в Украине на 31 мая Укргидрометцентр

В южных областях столбик термометра доберется до отметки +21+23 градусов, ночью +10+13. На севере Украины будет прохладнее: днем +16+18 градусов, ночью +10+12.

В Киеве и области 31 мая также пройдут дожди. Температура днем будет в районе +16+18 градусов, ночью +10+12.

Погода в Киеве на 31 мая Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптиков в Украине 31 мая – 1 июня ожидается значительное ухудшение погоды.