Дожди с грозами: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

В воскресенье, 3 мая, по всей территории Украины ожидаются грозовые дожди. Скорость ветра будет достигать 5-10 м/с.

При этом средняя температура по стране будет +19+21 градусов, сообщает Укргидрометцетр.

В западных регионах Украины днем будет +14+18, ночью +7+9 градусов. В центре страны воздух прогреется до +21+24, ночью похолодает до +9+11 градусов.

Погода в Украине Иллюстрация

В восточных областях также будет тепло: днем +20+23, ночью +9+11 градусов. Аналогичная температура прогнозируется и на юге Украины. Дожди не предвидятся только в оккупированном Россией Крыму.

Север страны накроют грозовые дожди. Днем столбики термометра покажут +20+22, ночью +9+11 градусов.

Погода в Украине 3 мая Укргидрометцентр

В Киеве 3 мая пройдут дожди с грозами. Днем потеплеет до +19+21, ночью +10+12 градусов.

Погода в Киеве 3 мая Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в мае на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.

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