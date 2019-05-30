Дожди с грозами: появился прогноз по Украине на последней день весны 

В пятницу, 31 мая, на территории Украины ожидается жаркая, но дождливая погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, дожди с грозами пройдут в западных областях, северной части и Винницкой области.

"Единственный намек на сухой островок 31 мая - Волынь и Ривненщина", - уточнила она.

Ветер будет преимущественно с северо-запада, на востоке - юго-восточный, небольшой, максимум умеренный.

Температура воздуха ожидается самой высокой на юге и востоке Украины, а также в Днепре и районах области: +26 +32 градуса.

В целом предполагается +25 +30 градусов, на западе +18 +23 градуса.

В Киеве 31 мая ожидается дождь и гроза. Температура воздуха будет комфортной +24 +25 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 1 июня ожидаются дожди и грозы. В западных областях – небольшие кратковременные дожди, местами грозы; температура ночью 8-14°, днем ​​16-22°. На остальной территории кратковременные грозовые дожди.

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