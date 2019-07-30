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Дожди с грозами и шквалы: синоптики предупредили о непогоде в Украине

1.2т Читать материал на украинском

Во вторник, 30 июля, на территории Украины ожидается дождливая погода и небольшое похолодание.

По данным Укргидрометцентра, в западных, местами в северных и центральных областях прогнозируются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20° тепла, на побережье морей до +23°; днем +24 +29°, в южной части и на Закарпатье +28.

Гроза

Гроза

24 канал

Новости
Жара до +37° и дожди: появился детальный прогноз погоды на лето в Украине
Дожди с грозами и шквалы: синоптики предупредили о непогоде в Украине

В Киеве ночью местами, днем повсюду пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +18 +20°, днем +25 +27°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, нетипичная жара продержится в Украине до 10 августа в северных регионах страны, а на юге – до 15 августа.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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