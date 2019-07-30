Дожди с грозами и шквалы: синоптики предупредили о непогоде в Украине

Во вторник, 30 июля, на территории Украины ожидается дождливая погода и небольшое похолодание.

По данным Укргидрометцентра, в западных, местами в северных и центральных областях прогнозируются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20° тепла, на побережье морей до +23°; днем +24 +29°, в южной части и на Закарпатье +28.

Гроза 24 канал

В Киеве ночью местами, днем повсюду пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +18 +20°, днем +25 +27°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, нетипичная жара продержится в Украине до 10 августа в северных регионах страны, а на юге – до 15 августа.

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