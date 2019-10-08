Дожди прекратятся: синоптики уточнили холодный прогноз по Украине

В Украине во вторник, 8 октября, будет преимущественно сухо, однако похолодание никто не отменял.

Так, дожди ожидаются лишь в восточной части страны. Ветер юго-западный, на юге и востоке северный, 5-10 м/с, передает Укргидрометцентр.

Ночью заморозки в воздухе 0-5°, в восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях температура 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°; температура воздуха днём 7-12° тепла.

Осень в Украине Иллюстрация

В Киеве на 8 октября прогнозируется погода без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем около 10° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже в воскресенье, 13 октября, в Украине ожидается резкое потепление. Температура вновь поднимется до +22 градусов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!