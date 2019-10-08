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8 октября • обновлено в 06:52
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Дожди прекратятся: синоптики уточнили холодный прогноз по Украине

3.6т Читать материал на украинском

В Украине во вторник, 8 октября, будет преимущественно сухо, однако похолодание никто не отменял.

Так, дожди ожидаются лишь в восточной части страны. Ветер юго-западный, на юге и востоке северный, 5-10 м/с, передает Укргидрометцентр.

Ночью заморозки в воздухе 0-5°, в восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях температура 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°; температура воздуха днём 7-12° тепла.

Новости
Дожди и заморозки: прогноз погоды в Украине на 8 октября от ObozTV

Осень в Украине

Осень в Украине

Иллюстрация

В Киеве на 8 октября прогнозируется погода без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем около 10° тепла.

Дожди прекратятся: синоптики уточнили холодный прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, уже в воскресенье, 13 октября, в Украине ожидается резкое потепление. Температура вновь поднимется до +22 градусов.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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