Дожди покинут часть Украины: Укргидрометцентр назвал "сухие" области

Во вторник, 2 июня, дожди ожидаются в западных, северных и восточных областях. В центре и на юге должно быть сухо.

Об этом сказано в сообщении Украинского гидрометцентра.

Так, в западных регионах похолодает, ожидается от 10 до 14 градусов тепла. В Житомирской и Винницкой областях, где также пройдут осадки, будет от 11 до 13 градусов выше нуля.

Еще дожди охватят Киевскую, Черниговскую, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области.

Однако на востоке, юге и в центре Украины будет немного теплее: от 15 до 20 градусов.

Погода в Украине во вторник, 2 июня meteo.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ощутимое потепление начнется в Украине только с 5 июня. Именно начиная с пятницы летняя погода вернется почти во все регионы Украины.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал