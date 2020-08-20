Дожди переместятся на север: появился прогноз погоды в Украине на пятницу

Юрий Сергиенко Общество 23:07, 20.08.2020 Обновлено: 23:25, 20.08.2020

Погода в пятницу, 21 августа, будет жаркой, местами до +35. При этом в некоторых регионах ожидаются осадки.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, кратковременные дожди и грозы будут в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. На остальной территории сухо.

Ветер ожидается северо-западный, на Левобережье – северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха по стране ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов, днем +24+29.

В южных и большинстве центральных областей от 30 до 35 градусов.

В Киеве в пятницу днем 27-29 тепла, ночью от 17 до 19 градусов. Ожидаются дожди с грозами.

Прогноз погоды на 21 августа.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, на предстоящих выходных 30-градусная жара сменится небольшим похолоданием, местами пройдут дожди.

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