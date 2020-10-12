Дожди отступят: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на понедельник

Кирилл Лютый Общество 05:19, 12.10.2020 Обновлено: 05:34, 12.10.2020

В понедельник, 12 октября, почти во всей Украине ожидается погода без осадков.

Об этом сказано в прогнозе Укргидрометцентра. Небольшие дожди вероятны лишь на западе, а именно в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях.

Температура воздуха на западе и севере страны прогреется до 19 градусов. В остальных регионах показатели будут выше, а теплее всего, традиционно, в южных областях, от +20 до +24 градусов.

В Киеве в понедельник сухо, от 19 до 21 градуса тепла днем и от 11 до 13 выше нуля ночью.

Прогноз погоды в Украине на 12 октября.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, во второй половине следующей недели, 15-16 октября, температура воздуха в Украине начнет снижаться.

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