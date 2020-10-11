Дожди отступят: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на понедельник

В понедельник, 12 октября, почти во всей Украине ожидается погода без осадков.

Об этом сказано в прогнозе Укргидрометцентра. Небольшие дожди вероятны лишь на западе, а именно в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях.

Температура воздуха на западе и севере страны прогреется до 19 градусов. В остальных регионах показатели будут выше, а теплее всего, традиционно, в южных областях, от +20 до +24 градусов.

В Киеве в понедельник сухо, от 19 до 21 градуса тепла днем и от 11 до 13 выше нуля ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL, во второй половине следующей недели, 15-16 октября, температура воздуха в Украине начнет снижаться.