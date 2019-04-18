Дожди отступят: синоптики уточнили прогноз по потеплению в Украине

В Украине в четверг, 18 апреля, ожидается рост атмосферного давления и прекращение осадков в большинстве областей страны, кроме Прикарпатья и юга.
Ночью в северо-восточной части похолодает, а днем слегка потеплеет и станет менее облачно, сообщает Укргидрометцентр.
В южных областях и на Прикарпатье прогнозируется дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Погода в Украине
"24"
Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве северных и центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 11-16° тепла, на Закарпатье 18-20°; в восточных, Черниговской и Сумской областях ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 7-12° тепла.
В Киеве 18 апреля без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 12-14°.
Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины после Пасхи, 28 апреля, ожидается три волны похолодания.
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