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7 мая • обновлено в 14:56
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Дожди отступят: синоптик уточнила прогноз погоды на 8 мая

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Погода в Украине завтра, 8 мая, существенно улучшится – дожди ослабеют и даже прекратятся на западе и севере Украины.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram. По ее словам, в центральных регионах дожди прекратятся днем, но ночью может быть немного дождливо.

В то же время, основную порцию осадков получит восточная часть Украины, Сумская область, Днепр с районами, дотянет до Полтавщины, Запорожья, Крыма. Ветер будет преимущественно северо-западный, а в восточных областях юго-западный, порывистый.

Дожди отступят: синоптик уточнила прогноз погоды на 8 мая

Дожди отступят: синоптик уточнила прогноз погоды на 8 мая

Gismeteo

Температура воздуха днем начнет прогреваться – ожидается +13..+17 градусов, лишь на Сумщине, Черниговщине, Харьковщине немного свежее – +10..+14 градусов.

Вместе с тем, в Киеве 8 мая в течение дня потеплеет до +14 градусов.

"Хотя отдельные влажные облака иногда побродят, что-то потеряв на столичном небе, и периодически будет дуть порывистый северо-западный ветер. В дальнейшем тепло станет смелее и уже 10-11 мая в столице врежет до +22..+25 градусов", – сообщила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 году в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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