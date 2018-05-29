Дожди отступили: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Во вторник, 29 мая, в Украине ожидается сухая и солнечная погода.

Дожди пока отступили на всей территории, сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе, севере, юге и в центре будет 25-28 градусов тепла, без осадков.

На востоке ожидается 22-24 градусов, будет солнечно и без осадков.

В Киеве во вторник столбики термометров покажут 26-28 градусов. Будет ясно и солнечно.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца мая в Украине установится солнечная погода без осадков, только в последний день весны в западных областях пройдут дожди с грозами, при этом постепенно будет повышаться и температура воздуха.