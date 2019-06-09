Дожди не закончатся? Синоптики дали печальный прогноз по Украине

В Украине в воскресенье, 9 июня, большую часть территории Украины накроют грозовые дожди. Сухо будет только в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

На западе ожидаются сильные дожди с грозами, днем воздух прогреется до +25 градусов. На востоке температура днем +28...+30 градусов. В центральных областях днем столбики термометров покажут 25-30 градусов тепла, сообщает Укргидрометцентр.

В северных областях ожидаются дожди с грозами, температура днем 25-30 градусов выше нуля. На юге также пройдут дожди с грозами. Температура днем до +30.

Погода в Украине Иллюстрация

В Киеве 9 июня прогнозируются дожди с грозами, температура воздуха днем от +27 до +29.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкргидрометеоНИИ НАН Украины Вазира Мартазинова заявила, что в Украине первый месяц лета июнь начнется дождями, а настоящее тепло придет лишь через неделю после окончания весны.

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